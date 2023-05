Tentato omicidio Il pm: «Otto anni» 

Otto anni per tentato omicidio e otto mesi per porto abusivo d’arma. Questa la condanna richiesta con il giudizio abbreviato dal pubblico ministero Angelo Beccu, ieri in tribunale, contro Fabio Carta, accusato di aver colpito sulla testa con una katana, il 17 maggio 2022, il 56enne Giovanni Calaresu al culmine di un diverbio. A scatenare la violenza un parcheggio del 44enne in via La Maddalena, vicino alla casa della parte offesa, che avrebbe arrecato danno a un’aiuola presente in un piccolo spazio. Da quel momento sarebbero volate parole grosse fino al fendente assestato con un’arma dalla lama di 48 cm. Carta, difeso dagli avvocati Paolo Spano e Marco Palmieri, ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee sostenendo di non aver avuto l’intenzione di commettere quanto accaduto. Il giudice ha rinviato a giugno per le controrepliche e la sentenza. (e.fl.)

RIPRODUZIONE RISERVATA