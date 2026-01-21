Tentato omicidio Giovane condannato 

Tre anni e un mese. È la condanna disposta ieri in tribunale dal gup Sergio De Luca, in sede di abbreviato, contro un 28enne sassarese accusato di tentato omicidio del padre. L’episodio contestato risale ai primi giorni di ottobre del 2024, al termine di una mattina trascorsa senza problemi dall’imputato con il genitore e il fratello al mare. Appena il trio torna in città, e raggiunge un’abitazione del quartiere di Monte Rosello, accade l’imprevedibile. L’allora 26enne si mette alla guida dell’autovettura e d’improvviso svolta verso il padre, colpendolo di striscio e poi finendo contro un muretto. Appena sceso, brandendo un martello, tenta di aggredire l’uomo venendo però subito disarmato. Ed è lui stesso a chiamare i soccorsi giustificando il gesto come una reazione al fatto che, secondo lui, il padre voleva ucciderlo. In effetti, come ricordato dall’avvocata della difesa, Paola Bellu, è questa l’ossessione del giovane, confermata anche dalla madre, all’interno di un disturbo psichiatrico diagnosticato dal Centro di salute mentale.

La legale contesta anche l’accusa perché, considerata la breve distanza della Clio dal padre e la scarsa velocità, a suo parere andavano imputate al massimo le lesioni, anche in considerazione che il genitore aveva avuto solo 5 giorni di cure. Per il pm Giovanni Porcheddu, pur ritenendo prevalenti le generiche sulle aggravanti, e riconoscendo il sincero pentimento filiale, ha ritenuto la persona responsabile sollecitando una condanna a 4 anni e 8 mesi. La decisione finale del giudice potrebbe essere impugnata dall’avvocata della difesa. (e. f.)

