Tentato omicidio, fermato un 26enne 

Il fatto risale a una sera di fine dicembre. Sul ciglio della strada si era fermata un’auto con due giovani a bordo, i quali, subito dopo, al passaggio di uno scooter, fecero segno al conducente – un 50enne cagliaritano – perché si fermasse. I due dell'auto, in base alle indagini della polizia, erano riusciti così nella messinscena dell’auto in panne per una gomma bucata e di una richiesta di aiuto. Lo scooterista si era fermato. La vittima sarebbe stata subito aggredita e rapinata delle chiavi della moto, delle sue carte di credito e di 250 euro che teneva in un borsello. L’uomo sarebbe stato anche colpito a bastonate e minacciato di morte con un coltello spuntato tra le mani di uno dei presunti rapinatori che poi sono fuggiti abbandonando in strada lo scooterista.

Svolta nelle indagini sull’aggressione subita da un cagliaritano di 50 anni che, nel dicembre scorso, è stato preso a bastonate e rapinato da un giovane nelle vicinanze del cimitero di Quartu. Uno dei presunti responsabili del raid è stato fermato ieri dagli agenti del commissariato, ora sulle tracce del presunto complice di origini tunisine che dopo l’episodio sarebbe tornato in patria. Lunedì sera, negli uffici del commissariato di via Firenze, c’è stato un vertice operativo: ieri il fermo di un 26enne, nato a Cagliari, di origini nomadi, sul cui capo pendono accuse gravissime: è infatti indagato per tentato omicidio e rapina aggravata in concorso col giovane ora ricercato.

La messinscena

Il soccorso e l'allarme

Al momento della fuga lo avrebbero anche investito con l’auto. Sotto choc e ferito, l’uomo era riuscito ad attirare l'attenzione di un automobilista che lo ha soccorso, facendo così scattare l’allarme con una telefonata alla polizia. All’arrivo di alcune pattuglie del commissariato di Quartu, coordinate dal dirigente Michele Venezia e dal sostituto commissario Gianni Noto, sono scattate le indagini e le ricerche dei rapinatori. Indagini andate avanti per oltre un mese.

In cella a Uta

Un’inchiesta certosina, portata avanti con grande discrezione anche perché, valutati tutti gli elementi, si formulava la pesantissima accusa di tentato omicidio. I presunti responsabili dell’agguato erano comunque riusciti a far perdere le loro tracce. La polizia non avrebbe neppure escluso il loro ritorno del Paese di origine. Notizie mai filtrate e ufficiose. Ieri però è arrivata la svolta, col fermo di uno dei presunti aggressori. Il 26enne è stato accompagnato in commissariato da dove è uscito solo per essere trasferito al carcere di Uta con le pesantissime accuse di tentato omicidio e di rapina. L’indagato oggi potrebbe essere sentito dal giudice nell’udienza di convalida e potrà raccontare la sua verità alla presenza del legale di fiducia. Intanto continua la caccia al suo presunto complice, un extracomunitario che potrebbe essere tornato al suo Paese.

