Tentato omicidio, due sospettati 

Movente individuato e almeno due persone sospettate, le indagini sull’agguato ai danni dell'allevatore e commerciante di Padru Peppino Fadda sono vicinissime alla conclusione. Fadda, 83 anni, noto in tutto il mondo per avere venduto le sue forme di pecorino all’attore George Clooney, la mattina del 1 gennaio del 2025 venne raggiunto da diversi colpi di fucile esplosi da bordo strada sulla provinciale che collega Padru ad Alà dei Sardi. I Carabinieri del Nucleo investigativo di Olbia e i colleghi di Padru, coordinati dal tenente Loris Coppola, hanno dato una svolta alle indagini dopo il ritrovamento di una serie di bossoli nel punto della Provinciale dal quale sono partite le fucilate. E si tratta di un risultato importante, perché sui bossoli e su altro materiale trovato sulla strada, ci sarebbero diverse impronte, che potrebbero essere quelle dei responsabili dell’agguato.

Le impronte

La Procura di Sassari ha disposto un accertamento tecnico affidato al personale del Ris di Cagliari. Gli specialisti dell’Arma avranno un incarico preciso, rilevare le impronte digitali ed eventuali tracce di materiale organico. Successivamente, sarà effettuata una comparazione con i profili delle persone sospettate. Dagli uffici della Procura di Sassari e dal comando dei Carabinieri di Olbia non arrivano conferme su eventuali iscrizioni nel registro degli indagati, le indagini sono coperte dal massimo riserbo. Ma è confermato che gli investigatori, da settimane, lavorano su una ipotesi definita, che potrebbe portare a sviluppi concreti delle indagini nei prossimi giorni. Peppino Fadda, stando a indiscrezioni, è finito nel mirino di persone che conosce bene.

Capodanno di sangue

La mattina del 1 gennaio Fadda lascia la sua casa nella frazione di Su Tirialzu per raggiungere Olbia. Evidentemente qualcuno molto vicino all’allevatore conosce i suoi movimenti e agisce. Le scariche di pallettoni per una serie di circostanze fortuite non uccidono l’allevatore, che riporta gravi ferite ad un braccio e al volto. Ora chi ha sparato potrebbe essere vicinissimo all’arresto.

