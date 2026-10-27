Tentato omicidio, condannato  

L’accusa era di quelle pesanti: aver cercato di annegare la compagna nella vasca da bagno. E ieri il verdetto non ha fatto sconti: un artigiano di Santu Lussugiu è stato condannato a 7 anni e 8 mesi per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. La sentenza è arrivata a metà mattina, dopo brevi repliche del pm e della difesa che ha già annunciato ricorso in Appello.

La storia

La vicenda era stata ricostruita in Aula dal pm Valerio Bagattini che, nella precedente udienza, aveva chiesto la condanna a 10 anni. Nella coppia ci sarebbe stato un crescente clima di tensione culminato nell’aprile di due anni fa quando una discussione innescata da motivi banali (il volume della tv) era degenerata. Prima urla, offese, poi botte, un cavetto stretto intorno al collo infine il tentativo di uccidere la donna immergendole la testa nella vasca da bagno. La donna era riuscita a scappare e a chiedere aiuto. Era stata rintracciata e accompagnata in ospedale, dove poco dopo si era presentato anche il 43enne insieme alla figlioletta: qui l’uomo avrebbe dato in escandescenze e a quel punto era scattato l’arresto.

In Aula

Il pm aveva ribadito che le dichiarazioni della vittima sono sempre state precise e coerenti. Ci sono stati anche riscontri medici e conferme dalle indagini: i segni visibili sul collo della donna sarebbero compatibili con il tentativo di ucciderla. Le avvocate di parte civile Anna Lisa Carta (che assiste la vittima) e Romina Marongiu (nominata per la tutela della figlia) si erano associate alle richieste del pm. Il difensore Gennaro Di Michele invece aveva cercato di smontare le accuse, sostenendo che non si trattava di maltrattamenti (a suo dire ci sarebbe stata solo una denuncia) né alcun tentativo di uccidere la donna perché la vasca era vuota e i capelli asciutti.

Ieri mattina il collegio (presidente Carla Altieri, a latere Chiara Lai e Francesca Falchi) ha accolto la tesi dell’accusa e ha condannato l’artigianato a 7 anni e 8 mesi, al risarcimento danni, al pagamento delle spese processuali, ed è stata stabilita anche una provvisionale in favore delle parti civili. La difesa ha annunciato ricorso in Appello, ribadendo inoltre l’eccezione, già sollevata, sulla validità dell’udienza di giugno in cui la parte offesa era stata sentita senza che il difensore fosse presente in Aula (aveva presentato un certificato medico).

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