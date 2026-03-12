Tentato omicidio, chiuse le indagini 

La Procura ha chiuso le indagini sul ferimento avvenuto lo scorso anno nel centro di Oliena durante i festeggiamenti per san Lussorio. Il pubblico ministero Riccardo Belfiori ha chiesto il rinvio a giudizio per il 19 enne Giovanni Sale, accusato del tentato omicidio del 29enne Carlo Boi.

I fatti risalgono alla mattina della festa patronale, quando davanti a un bar del centro scoppiò una violenta lite tra alcuni giovani. L’allarme partì dal personale sanitario che, dopo aver soccorso il ferito, richiese l’intervento del 112. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine dai carabinieri della Compagnia di Nuoro, intervenuti con i militari della stazione di Oliena e con il supporto del Nucleo investigativo del comando provinciale, durante la colluttazione Sale avrebbe estratto un coltello colpendo il rivale con due fendenti, uno all’addome e uno all’inguine, prima di allontanarsi. Il 29enne ferito fu trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro e affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni apparvero subito serie ma non tali da far temere per la vita. Poche ore dopo il presunto aggressore si presentò spontaneamente al comando provinciale dei carabinieri. Dopo l’interrogatorio davanti al magistrato, il giovane fu fermato e trasferito nel carcere di Nuoro. Da alcune settimane Sale è tornato in libertà. Con la chiusura delle indagini preliminari, il pm Belfiori ha ora formalizzato la richiesta di processo, a maggio il giovane difeso dall’avvocato Francesco Tazzari, comparirà davanti al Gup, la parte offesa, Carlo Boi, è assistita dall’avvocato Martino Salis.

