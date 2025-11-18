Tentato omicidio, allevatore a giudizio 

Da bersagli finiti nel mirino di un allevatore esasperato dalle restrizioni idriche a parti civili nel procedimento per tentato omicidio. Il gip di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ieri mattina ha accolto la richiesta di rito abbreviato presentata dal legale di Giovanni Bomboi, l’avvocato Angelo Manconi, e ha ammesso la costituzione di parte civile di Edoardo Cabras, dipendente, e del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, assistiti dall’avvocato Basilio Brodu. Il processo si aprirà a marzo.

La vicenda che ha portato Bomboi a sparare cinque colpi di pistola nel piazzale del Consorzio a Siniscola nel maggio di un anno fa, non nasce dal nulla.

L’azienda, nei mesi prima, era finita più volte nel mirino: la macelleria incendiata, un fienile devastato da un altro rogo, un furto di vitelli. A quelle vicende che l’avevano messo in ginocchio, si era aggiunta la sanzione del Consorzio per aver irrigato nonostante il divieto imposto dalla crisi idrica e le restrizioni. Per questo, secondo la ricostruzione del procuratore Ireno Satta, il 20 maggio 2024 Bomboi si sarebbe presentato in località Overi, nel piazzale del Consorzio, sparando con una pistola detenuta illegalmente contro Edoardo Cabras cinque colpi di pistola ad altezza d’uomo.

