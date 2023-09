Tentato linciaggio, caccia al branco 

ROMA. Si stringe il cerchio intorno al branco che giovedì mattina ha quasi linciato in strada Arshdeep Singh, un indiano di 36 anni che poco prima aveva tentato di scippare una 90enne trascinandola per terra. L’uomo nella tarda serata di venerdì ha presentato denuncia ai carabinieri, che sono al lavoro per identificare gli aggressori, almeno sette persone che per oltre due minuti hanno pestato Singh prendendolo a calci e pugni, colpendolo più volte alla testa con un casco e scaraventandolo a terra. All’azione violenta hanno preso parte anche due donne. Solo sul finale qualcuno è intervenuto e ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati quando il branco si era già dissolto.

Naso spaccato

Singh ha il setto nasale fratturato e ferite al volto e al corpo. Gli aggressori sarebbero tutti abitanti della zona, alcuni anche con precedenti penali. Gli inquirenti per arrivare all’identificazione stanno analizzando il video, finito in rete e diventato virale in poche ore, che riprende tutte le fasi del pestaggio. Un filmato realizzato da una abitante del quartiere Quarticciolo, periferia est della Capitale, in cui si vedono almeno sette persone accanirsi sull’extracomunitario. In sottofondo i commenti della donna, apparentemente preoccupata che gli aggressori rovinino l’auto di sua figlia scagliandoci sopra l’indiano che della sorte di quest’ultimo. Il video è stato postato su varie piattaforme online: decine i commenti, di cui moltissimi di sostegno al branco. Frasi shock come “Hanno fatto bene”.

Una vita difficile

Intanto Singh ha lasciato Roma dopo il provvedimento del giudice che, per direttissima, ha disposto per lui il divieto di dimora. Nel corso dell’udienza a piazzale Clodio l’uomo ha chiesto scusa per il tentato scippo di via Ugento. «Non volevo fare male a nessuno, chiedo scusa alla signora», ha detto visibilmente scosso. In base a quanto accertato era lì perché in cerca di droga. Molto probabilmente non aveva denaro sufficiente ad acquistare del crack ed ha quindi aggredito l’anziana. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti Singh è arrivato in Italia circa nove mesi fa. Una esistenza difficile la sua: nessun familiare e niente lavoro. Secondo quanto ha riferito al suo difensore, da giorni viveva in una area verde non lontano dal luogo dell’aggressione.

