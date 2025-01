Tentato furto, scatta per la prima volta l’avviso orale per 4 minori 

Per la prima volta in provincia scatta il provvedimento di avviso orale nei confronti di 5 oristanesi, di cui quattro minorenni, tutti deferiti all’autorità giudiziaria perché sorprese mentre tentavano un furto in un negozio. «Episodi questi ultimi che si sono aggiunti ad altri, avvenuti il 23 dicembre scorso, quando due minorenni accusati di minaccia aggravata con l’uso di un coltello e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente», si legge in una nota della Questura.

Per i ragazzi quindi è scattato l’avviso orale, una misura che sino a pochi mesi fa era destinata solo agli adulti. Il questore quindi nei giorni scorsi ha convocato i ragazzini, insieme ad almeno un genitore, comunicando loro il provvedimento già portato all’attenzione del procuratore del tribunale per i minori. «Misure che hanno inaugurato un nuovo fronte nella lotta al disagio giovanile e per prevenire i reati – si legge nella nota della polizia – Occorre infine sottolineare che la finalità delle misure applicate è quella di accompagnare il minore nel suo percorso di crescita fino alla maggiore età, correggendo i suoi errori ed esortandolo al rispetto della legalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA