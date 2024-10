Tentato furto nella tabaccheria in pieno centro 

Tentato scasso la notte scorsa a Nuraminis, dove i malviventi hanno provato a sfondare la spessa vetrata di una tabaccheria, nella centrale via Umberto. I ladri sono rimasti però a mani vuote, anche se per il proprietario dell’esercizio, Dario Pinna, le perdite sono ugualmente consistenti. Diverse migliaia di euro che Pinna dovrà sostenere per la riparazione della grande vetrata e per il portoncino dì ingresso, forzato e danneggiato.

Il tentativo di effrazione risale alla notte fra sabato e domenica, e la via Umberto, come il resto della zona, era illuminata a giorno dalla tempesta di fulmini e tuoni. Dario Pinna aveva già subìto un furto nel suo esercizio nel 2018. In quell’occasione i malviventi, che si erano introdotti nella tabaccheria passando da una casa attigua disabitata, avevano forzato la cassa del distributore automatico di sigarette, rubando circa 100 euro in contanti.

