Tentato furto nella notte al supermarket 

A svegliare il vicinato di via Delle Aie a Decimomannu è stato il botto delle vetrate del supermercato: erano le tre e mezza di notte quando i malviventi hanno sfondato i vetri del Superpan. L’allarme lanciato ai carabinieri è stato immediato: i militari dell’Arma sono arrivati proprio quando i malviventi stavano per caricare a bordo di una vettura la cassaforte del centro commerciale. Da qui la fuga e l’inseguimento, durato poco, pochissimo: i malviventi a bordo di una Giulietta Alfa Romeo rubata hanno seminato in pochi metri i carabinieri arrivati sul posto su una Fiat Panda. Il bottino: neanche un euro. Ingenti i danni al supermercato, anche se i responsabili si sono subito messi al lavoro per riaprire il prima possibile.

Il colpo

Stando ai racconti dei vicini, la banda era composta da almeno tre persone, che parlavano tra loro in una lingua straniera, non dovrebbero essere italiani. Qualche settimana fa erano stati inaugurati all’interno del negozio nuovi spazi moderni, tra cui le casse “fai da te”. E proprio la vetrata antistante il “self checkout” è quella che i delinquenti hanno frantumato facendo leva verso l’esterno con l’ausilio di rampini fissati a una cinghia trainata da una Giulietta bianca, sempre rubata, diversa da quella utilizzata per la fuga.

Con l’auto hanno sradicato il box contenente i soldi e tentato a mano di caricarlo in auto. Ma con l’arrivo delle volanti a sirene spiegate hanno deciso di rinunciare al bottino e darsi alla fuga.

La telefonata

A svegliare i residenti di zona sono stati sei o sette boati: «Dei colpi fortissimi - racconta un cittadino anonimo - mi hanno buttato giù dal letto. Mi sono affacciato alla finestra e ho intravisto tre figure di uomini intenti a sfondare la vetrata. Erano dei professionisti e ho temuto fossero armati». Il buio non gli ha consentito di vedere se fossero a volto coperto, ma ha sentito voci straniere: «Alle 3.30 ho chiamato il 112 e i carabinieri sono giunti sul posto appena prima che la cassa venisse messa sull’auto».

Le testimonianze

«Hanno fatto solo danni, ma senza rubare niente», ha commentato un dipendente della catena di supermercati sarda nel mentre che i dipendenti erano intenti a raccogliere i frammenti di vetro e cartongesso e a transennare con pedane la zona prima dell’arrivo dei clienti mattutini.

Il giovedì è un giorno trafficato per la presenza del mercatino settimanale posizionato nei parcheggi sul lato sinistro del Pan. Arrivati i primi camioncini, gli esercenti si sono accorti che qualcosa non andava per la presenza di pattuglie dei carabinieri e Mondialpol: «Alle 6 del mattino - ha raccontato la fruttivendola Simona Carboni, 51 anni - il carro attrezzi stava prelevando la Giulietta bianca. In casi di furti o rapine è sempre meglio non essere presenti perché non si sa mai come va a finire». Anche l’operaio 41enne Valentino Puggioni è arrivato poco dopo: «Vetri frantumati, Ris in borghese e luci delle sirene: sembrava una scena da film».

Ristabilito l’ordine il market ha riaperto dopo poche ore. Intanto le indagini sono in corso con i carabinieri intenti a visionare le immagini delle telecamere della videosorveglianza.

RIPRODUZIONE RISERVATA