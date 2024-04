Tentato furto in via Mameli con filmato 

Ha raggiunto un negozio in via Mameli cercando di forzare la porta d’ingresso. Inquadrato dalle telecamere di sicurezza, si è poi allontanato quando era già scattato l’allarme dato dal personale della centrale operativa della Sicurtecnica. Così, il successivo e immediato intervento dai vigilantes e dagli agenti della Squadra volante, ha permesso di rintracciare il giovane in viale Trento. Aveva con sé alcuni oggetti e altra merce di dubbia provenienza. Per questo scatterà la denuncia per ricettazione e per tentato furto.

Ancora una volta è stata decisiva la presenza, nell’attività commerciale, delle telecamere di sicurezza. La segnalazione della presenza di un uomo incappucciato è stata data in piena notte. Il sistema di videosorveglianza, gestito da Sicurtecnica, ha permesso di far attivare la procedura d’intervento in pochi istanti e di rintracciare, e bloccare, il giovane nella zona. (m. v.)

