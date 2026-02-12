VaiOnline
Flumini.
13 febbraio 2026 alle 00:36

Tentato furto in una villetta, due arrestati 

Sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia mentre cercavano di scassinare una cassaforte in una villetta nel litorale di Flumini. Flavio Tamburini, 52 anni di Quartucciu, e Dalibor Sulejmanovic, 39 anni, di origini bosniache ma residente a Cagliari, sono stati arrestati martedì dagli agenti della Sezione Volanti della Questura con l’accusa di tentato furto in abitazione.

A dare l’allarme è stato il proprietario della villetta, utilizzata solo come seconda casa nei mesi estivi, che aveva installato un apparato di videosorveglianza e ha visto in diretta i due sospettati che entravano in casa. All’arrivo della Polizia, il 52enne e il 39enne sono fuggiti ma sono poi stati bloccati dagli uomini delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo. Gli arrestati sono poi comparsi in Tribunale per l'udienza direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e poi ha rinviato per celebrare il processo.

