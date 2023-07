Tentato furto in pieno giorno, i commercianti hanno paura 

Tentato furto in via La Marmora. Nei giorni scorsi un uomo ha tentato di scassinare la porta di ingresso di un’agenzia privata che aiuta i cittadini a sbrigare varie pratiche tra cui quelle di Abbanoa. Come hanno dimostrato le telecamere dei commercianti della zona, che sono state consegnate ai carabinieri, tutto è accaduto alle 14, in pieno pomeriggio.

Si vede un uomo che si avvicina facendo finta di nulla, prima mangia un panino, poi beve una birra e alla fine cerca di scassinare la porta provocando anche danni ingenti.

Alla fine, forse visto da qualcuno, il ladro si è allontanato in tutta fretta senza riuscire nell’intento di entrare negli uffici. Non si sa cosa l’abbia spinto a volere entrare proprio in una sede che aiuta a sbrigare pratiche, forse ad attirarlo è stato il fatto che a quell’ora, fosse l’unica attività che non aveva la serranda abbassata.

Gli altri esercizi, infatti, chiusi per la pausa pranzo avevano tutti le serrande abbassate.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. A detta dei commercianti della zona, non è la prima volta che succede. Negli ultimi tempi ci sarebbero stati altri tentativi di furto, sempre in pieno giorno. Via Lamarmora è una delle strade centrali della città conosciuta anche per le corse con le auto che partono da piazza IV Novembre e da qui verso via Garibaldi.

