Tentato furto in Municipio: tracce di sangue nella finestra 

Ladri in Municipio durante la notte. Hanno forzato una finestra nella parte posteriore dell’edificio e si sono introdotti negli uffici. Il blitz alla notte tra mercoledì e giovedì quando ignoti, con estrema spavalderia, la zona infatti è controllata dalle videocamere, hanno forzato la finestra dell’ufficio dedicato all’edilizia privata e si sono introdotti lasciando anche tracce ematiche conseguenza di una ferita, probabilmente procurata mentre provocavano lo scasso alla finestra.

Avrebbero usato un piede di porco le cui tracce si rilevano anche in un tentativo di scasso non riuscito nell’ufficio anagrafe e stato civile, ospitato in una struttura adiacente ma separata dal corpo principale del municipio. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri, avvisati la mattina successiva quando gli impiegati hanno fatto ingresso al lavoro e si sono resi conto dell’accaduto.

Le indagini sono in corso per risalire agli autori dello scasso, sembrerebbe senza furto, poiché da una prima verifica, non mancherebbe nessun oggetto dalle scrivanie e dagli armadi sistemati nei locali. Non è certo al momento se gli autori del gesto abbiano avuto la possibilità di accendere i computer e accedere ai dati registrati. Di certo non hanno trovato soldi o oggetti di valore. Oltre all’esame delle tracce ematiche, i militari stanno visionando le immagini registrate dalle videocamere.

RIPRODUZIONE RISERVATA