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Via Rosas.
20 agosto 2026 alle 00:18

Tentato furto in centro, ladri in fuga nella notte 

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Non c’è pace per i titolari di attività commerciali nel centro della città. Dopo i recenti furti in una pizzeria e in un bar in via Cagliari, i ladri sono entrati di nuovo in azione nel negozio di articoli per la casa in via Rosas. Prima hanno divelto la serranda dell’immobile, ma poi una volta dentro sono stati messi in fuga dall’allarme scattato dopo l’intrusione.

I balordi sono stati ripresi dalle telecamere dell’attività e lo stesso negoziante Eros Sanna ha lanciato un appello ai suoi colleghi invitandoli a blindarsi e proteggersi, «perché non siamo più sicuri non solo di notte ma anche di giorno».

Sanna ha raccontato come, «A evitare un furto è stato il mio impianto di antifurto collegato alle guardie giurate. Fuori ho anche quattro telecamere. Certo sono costi, ma cosa dobbiamo fare? Non c’è altro modo per proteggerci. Mi chiedo comunque cosa potessero farsene i ladri dei detersivo che vendo. I furti sono all’ordine del giorno, sappiamo quello che è successo ultimamente in altre attività».

Di recente nel mirino di un altro blitz era finito anche un centro estetico in via Garibaldi aperto soltanto da qualche giorno. «Non dobbiamo essere noi a proteggerci quando chiudiamo», dice ancora Sanna. «Purtroppo ho subito furti anche col negozio aperto. Sei impegnato a servire un cliente e non ti accorgi che un altro prende e va via senza che neanche poter intervenire. Capisco che ci sia tanta povertà che molti lo facciano anche per bisogno ma siamo stanchi e non abbiamo altra scelta che blindare i negozi».

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