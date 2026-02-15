VaiOnline
Carbonia
16 febbraio 2026 alle 00:29

Tentato furto: arrestate due persone 

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre cercavano di forzare il portone di ingresso in un immobile di Carbonia. Hanno cercato di fuggire, ma sono stati fermati dai militari. Si tratta di Mirco Cani e Francesco Arru, di 24 e 48 anni, residenti a Narcao e Carbonia.

I due dopo aver notato gli uomini dell’Arma hanno cercato di fuggire e si sono sbarazzati degli attrezzi da scasso nascondendoli dentro una siepe. Dopo pochi istanti i due sono stati fermati dai carabinieri e accompagnati nelle rispettive abitazioni in attesa dell’udienza di convalida in programma questa mattina nel Tribunale di Cagliari.
«L’operazione si inserisce – si legge in una note dei carabinieri – nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e di sicurezza garantito dall’Arma, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio e la serenità dei cittadini».

