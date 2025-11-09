VaiOnline
Via dell’Agricoltura.
10 novembre 2025 alle 00:42

Tentato furto alla Rafco, ladri costretti alla fuga dall’arrivo dei vigilantes 

Sventato furto sabato sera in via dell’Agricoltura, nella zona industriale, nello stabilimento dell’azienda Rafco che vende ricambi per auto. Intorno alle 21.20, la centrale operativa dell’istituto di vigilanza Sicurtecnica srl ha ricevuto un allarme video proveniente dalle telecamere esterne dell’edificio, seguito dal segnale del sistema antifurto perimetrale a protezione degli ingressi e delle aree esterne.

Una delle guardie, in servizio presso la sala operativa, ha immediatamente lanciato l’allert, inviando sul posto la pattuglia di pronto intervento e avvisando contestualmente la Polizia e il proprietario del capannone. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vedevano sei persone incappucciate intente ad aprire il cancello d’ingresso e a introdurre nel piazzale una Fiat Panda presumibilmente rubata. I malviventi hanno poi forzato l’inferriata di una finestra e sono entrati nei locali, tentando di raggiungere la cassaforte.

La presenza del sistema di videoallerta ha però consentito una risposta tempestiva. Alla vista della pattuglia di vigilanza in arrivo, uno dei ladri appostato in viale Elmas – che faceva da palo – ha dato l’allarme ai complici, che si sono immediatamente dati alla fuga. Pochi minuti dopo sono giunti sul posto anche il proprietario dell’azienda e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi. Nessun danno è stato riportato ai locali né risultano ammanchi. Ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per individuare la banda che potrebbe aver già messo a segno altri furti nella zona.

