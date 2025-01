Tentato furto al supermercato Tre arrestati 

Dopo il colpo alla vigilia dell’Epifania è arrivata la misura cautelare disposta dal Tribunale. Tre minorenni sono stati accompagnati dai carabinieri all’istituto di pena di Quartucciu per il tentato furto nel supermercato di via Tharros a Cabras. I tre erano stati sorpresi dall’addetto alla sicurezza ed erano scappati senza bottino. Erano stati notati mentre sistemavano le bottiglie in uno zaino e fermati fuori dal market. Due erano riusciti a scappare subito mentre il terzo, che teneva ben stretto lo zaino, era stato riportato dentro il negozio ma aveva cercato di scappare. Una fuga rocambolesca, alla fine lo zaino è stato recuperato con la merce mentre i tre ragazzi hanno fatto perdere le proprie tracce. I titolari del supermarket avevano allertato i carabinieri che avevano avviato le indagini. L’analisi delle immagini della video-sorveglianza e altri elementi acquisiti hanno convinto la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni a chiedere e ottenere la misura cautelare eseguita dai militari.

