Tentato femminicidio in strada 

Roma. Le si è avvicinato in strada e senza dire una parola le ha sferrato un colpo al volto con un taglierino arrivando con la lama a pochi centimetri dalla gola. Tentativo di femminicidio vicino a Roma, a Guidonia Montecelio, il 12 luglio scorso: in manette è finito un 66enne, già noto alle forze dell'ordine per stalking e reati contro la persona e il patrimonio. Adesso è accusato di tentato omicidio.

La vittima ha 33 anni e nelle scorse settimane, secondo quanto accertato dagli inquirenti, aveva denunciato il suo aggressore per atti persecutori che andavano avanti da settimane. Minacce che si sono tramutate in un vero e proprio raid. La donna è stata aggredita mentre era in strada con il suo compagno nella frazione di Villalba. Il 66enne l'ha colpita al volto «provocandole un profondo squarcio nella parte sottostante la guancia, immediatamente prossimo a un punto vitale come la gola», spiegano gli inquirenti.

Nonostante fosse in stato di shock, la vittima ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivate le Volanti del commissariato di zona che hanno fatto scattare le ricerche dell'aggressore. Negli stessi minuti, numerose telefonate di cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di persone ferite in strada.

Il 66enne, dopo la coltellata, si è allontanato e sempre brandendo il taglierino ha ingaggiato una violenta colluttazione con il compagno della donna, anche lui ferito al volto e salvato da un carabinieri fuori servizio che si trovava nella zona. L’intervento del militare ha permesso di disarmare il pregiudicato, arrestato e adesso piantonato al Policlinico Umberto I di Roma, dove è stato trasferito per le lesioni riportate durante l'aggressione al compagno della sua vittima.

L'episodio di Guidonia arriva a meno di due settimane dal femminicidio di Manuela Petrangeli, 50 anni, uccisa in strada a Roma dall'ex compagno Gianluca Molinaro, di 52, con due colpi di fucile il 4 luglio scorso. L'uomo è in carcere e nei suoi confronti la Procura potrebbe contestare anche l'aggravante della premeditazione.

Secondo quanto si legge nell'ordinanza emessa dal gip, dopo aver fatto fuoco Molinaro ha telefonato a una ex affermando: «Spero di averla presa bene: ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti».

