Tentato assalto al distributore, 41enne fermato 

Arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia mentre danneggiava con un tubo di ferro un distributore automatico, nel tentativo di rubarne il contenuto. Un 41enne di Assemini è finito ieri mattina davanti al giudice dopo essere stato fermato venerdì dai militari nella rivendita di bevande e alimenti “H24 snacks and drinks Macia” di viale Sant'Avendrace. Accusato di tentato furto, ricettazione e danneggiamento, il giudice Gianluigi Dettori ha convalidato l’arresto e l’ha rimesso in libertà : nel corso dell’udienza è emerso che l’imputato – difeso dall’avvocata Patrizia Orrù – ha grossi problemi psichiatrici. Sarà processato il 6 giugno.

Oltre al tentato furto, al 41enne viene contestata anche la ricettazione: con sé aveva diverse buste con cancelleria, cialde da caffè e tre paia di scarpe rubate nei giorni scorsi in un negozio di via Alghero, per un valore di mille euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA