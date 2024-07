Tentata rapina, il malvivente spara un colpo in aria 

Tanta paura ieri sera in uno dei quartieri più popolosi di Alghero. Un uomo ha tentato di rapinare un negozio, poi è scappato senza portare via nulla, ma ha sparato un colpo di pistola in aria, seminando il terrore tra la gente.

Ieri a tarda notte non si conoscevano ancora i particolari dell’inquietante episodio, successo nel quartiere La Pedraia, alla periferia della città, nel negozio Acque e Sapone di via Manzoni. Intorno all’ora di chiusura dell’attività commerciale, verso le otto di sera, un uomo – con il volto coperto – è entrato nel frequentatissimo negozio che vende prodotti per l’igiene e l’estetica. Era un momento “caldo”, c’erano parecchi clienti tra i corridoi. Il malvivente si è avvicinato a una delle casse e minacciando la dipendente ha chiesto di consegnarli il denaro.

In un primo momento si è pensato che fosse riuscito a intascare qualche banconota da 50 e da 100, ma poi si è saputo che in realtà l’uomo – dall’età non precisata – è andato via a mani vuote.

La rapina è stata interrotta perché tra i clienti si è diffuso il panico, poi il bandito ha sparato in aria con una pistola, e il terrore si è amplificato. La confusione e il fuggi fuggi generale hanno fatto sì che il colpo sfumasse.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né si è fatto male, ma l’episodio è gravissimo. La Polizia di Stato indaga sulla vicenda, da subito si è messa a caccia dell’uomo che, con ogni probabilità, verrà arrestato quanto prima. Grazie anche alle immagini delle telecamere che consentiranno di individuarlo.

