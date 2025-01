Tentata rapina e furti in due scuole 

Escalation di furti e tentate rapine in città nelle ultime settimane. Due istituti scolastici, il Tecnico di via Diez e le Industriali di via Degli Orti, sono stati presi di mira dai ladri e solo pochi giorni fa dei malviventi hanno tentato di rapinare una tabaccheria del centro, minacciando il titolare con un coltello. «Episodi particolarmente gravi che hanno colpito anche un bar nella zona del Lido San Giovanni», aggiunge il consigliere comunale Christian Mulas, presidente della commissione Ambiente e Sanità: «La crescente insicurezza, già allarmante, trova una delle sue principali cause nella gravissima mancanza di illuminazione nelle nostre vie e nei quartieri, una condizione che sta mettendo in serio pericolo la sicurezza dei cittadini e delle imprese>.

Diverse vie sono effettivamente al buio e i residenti hanno timore a percorrerle dopo il tramonto. «Non possiamo più tollerare che Alghero, una delle mete turistiche più importanti della Sardegna, non riesca a garantire nemmeno una minima sicurezza nelle sue strade. Le vie buie, i lampioni non funzionanti, gli alberi che oscurano la luce e i malfunzionamenti della rete elettrica sono ormai una costante. La città di Alghero merita di più, e la gravità della situazione non può più essere ignorata», incalza Mulas chiedendo all’amministrazione comunale «di attivarsi immediatamente per garantire il ripristino e il funzionamento dell’illuminazione pubblica in tutte le zone della città». Nel frattempo le forze dell’ordine hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire agli autori dei colpi. (c.fi.)

