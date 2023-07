Tentata rapina al broker, c’è una pista 

Cercavano soldi facili, hanno portato via soltanto botte. E adesso i carabinieri sono sulle loro tracce. I militari dell’Arma coordinati dalla sostituta procuratrice Diana Lecca avrebbero individuato i banditi che nella notte tra lunedì e martedì hanno organizzato una rapina ai danni di un consulente finanziario di 23 anni, Gabriele Onali, che poi è riuscito a metterli in fuga con l’aiuto del padre Mario al termine di una colluttazione avvenuta all’interno dell’abitazione della famiglia Onali nel centro di Assemini.

Il racconto

In merito alla vicenda non trapelano altri particolari, il segreto istruttorio è blindato perché la svolta nell’inchiesta sarebbe imminente. Il broker e il padre di 58 anni, impiegato in un’azienda di San Sperate, si sono rivolti all’avvocata Antonella Giua Marassi per seguire passo passo l’indagine.

I carabinieri e la Procura hanno tra le mani elementi importanti. Innanzitutto le dichiarazioni delle vittime della tentata rapina. Gabriele e Mario Onali hanno spiegato nei dettagli quello che è successo martedì attorno alle quattro e mezza del mattino: due banditi sono entrati nel piano superiore della loro casa passando attraverso i tetti, probabilmente con l’aiuto di un terzo complice pronto alla fuga con un’auto. Passamontagna sul viso, pistola e computer tra le mani, hanno immobilizzato il broker ordinandogli di versare in un conto la somma di un milione di euro.

L’intervento del padre del consulente finanziario ha messo fine alla “transazione”: un colpo di sedia in ferro sulla schiena di uno dei banditi per disarmarlo, poi le botte: ad avere la peggio i due malviventi che sono riusciti a darsi alla fuga probabilmente proprio grazie al complice che li attendeva sulla strada.

L’inchiesta

Gli altri elementi importanti ai fini dell’inchiesta sono una scarpa da tennis, il passamontagna e le tracce di sangue rilevate dai carabinieri del nucleo investigavo che sono arrivati sul posto dopo pochi minuti insieme ai colleghi della stazione di Assemini.

Gabriele e Mario Onali avrebbero fornito anche l’identikit dei due banditi affrontati a mani nude nel salotto di casa: uno era particolarmente corpulento, l’altro più agile e veloce nella fuga.

Gli inquirenti hanno analizzato anche gli ultimi contatti sui social di Gabriele Onali, il broker che ha un vasto seguito su Instagram e che potrebbe essere stato in qualche modo pedinato da chi aveva organizzato la rapina. Tracce informatiche sulle quali stanno lavorando i carabinieri per dare un nome e un cognome ai possessori delle scarpe e del passamontagna finiti a terra durante il violento scambio di pugni.

Inutile ieri bussare alla porta della famiglia Onali ad Assemini: il broker si è allontanato, il padre Mario molto gentilmente chiede di rispettare il lavoro degli investigatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA