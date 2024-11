Tentata rapina a un carabiniere 

La serata del 7 ottobre di due anni fa stavano festeggiando un addio al celibato facendo un po’ di baccano per le vie del paese a bordo anche di un furgone provvisto di altoparlanti, e con la musica a tutto volume, erano passati sotto la caserma dei carabinieri di Fonni proprio nel momento in cui suonava la famosa canzone di Niko Pandetta “Maresciallo non mi prendi pistola nella Fendi” e poi si sono fermati in via Grazia Deledda.

Un gesto che per il maresciallo del paese, Roberto Sessa, era volutamente provocatorio e quindi uno sberleffo alla Benemerita. Tanto che il militare “armato” di una GoPro utilizzata a modi di bodycam , dopo aver chiamato anche i rinforzi dai paesi vicini, è sceso in piazza dove si stava festeggiando per chiedere conto ai responsabili. A quel punto sarebbe stato affrontato da un ragazzo che si era coperto il volto con una sciarpa bianca che avrebbe tentato di strappargli la videocamera. L’uomo, secondo i militari, era Luciano Puddu, fonnese, finito ieri a processo davanti al tribunale di Nuoro con l'accusa di tentata rapina.

Rispondendo alle domande della sostituta procuratrice Elena Tres, è stato proprio il maresciallo Sessa a raccontare davanti ai giudici quanto successo, spiegando che quell’uomo aveva preso la sciarpa bianca di una donna e si era coperto il viso sino al naso nel tentativo di non farsi riconoscere prima di affrontarlo, spingerlo e strattonarlo. Ricostruzione contestata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Angelo Manconi che ha chiesto venga proiettato in aula il video ripreso dalla bodycam

RIPRODUZIONE RISERVATA