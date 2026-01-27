Tentata estorsione, tre in cella 

Un autentico blitz tra Sestu, Capoterra e Fluminimaggiore concluso con tre arresti a conclusione di una indagine scattata dopo un banale incidente stradale avvenuto a metà dicembre sulla Statale 131.

Sotto accusa sono finite tre persone, una di origine serba e due familiari nati in Italia, accusati di tentata estorsione e di atti persecutori nei confronti di una donna, titolare di un negozio, moglie del cinese che a dicembre era rimasto coinvolto nell’incidente sulla superstrada.

La vicenda

A disporre gli ordini di custodia cautelare in cercare è stato il magistrato della Procura cagliaritana al quale i carabinieri di Sestu, autori delle indagini firmate dal luogotenente Riccardo Pirali, avevano girato un rapporto informativo sulla conclusione delle indagini. Altre due persone hanno ricevuto l'obbligo di non avvicinarsi alla vittima e neppure al suo negozio. Una vicenda iniziata a metà dicembre quando un'auto condotta dal marito della commerciante aveva tamponato un'auto condotta da uno degli indagati: da quel giorno, la donna avrebbe subito tentativi di estorsione denunciando poi tutto ai carabinieri di Sestu che hanno avviato gli accertamenti portati avanti nella massima discrezione fino all’informativa in Procura che ha fatto scattare il provvedimento di custodia cautelare a carico di un 53enne originario della Serbia, da tantissimi anni in Sardegna, di un figlio e di un cugino di quest’ultimo, con le pesanti accuse di tentata estorsione e di atti persecutori, ai danni della commerciante cinese.

Il blitz

Il blitz, coordinato da Pirali, è scattato a Capoterra dove sono stati bloccati e arrestati due degli indagati e poi a Fluminimaggiore dove è stato fermato il terzo colpito dal provvedimento del magistrato inquirente. Un’operazione che i militari di Sestu, hanno portato avanti in stretta collaborazione con i colleghi di Capoterra e Fluminimaggiore.

In carcere

Accompagnati in caserma a Sestu, i tre indagati si sono visti notificare il provvedimento del giudice: subito dopo sono stati accompagnati al carcere di Uta dove nelle prossime ore dovrebbero essere interrogati con la possibilità di raccontare la loro verità sulla vicenda al magistrato inquirente.

