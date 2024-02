Tentata estorsione e minacce: due arresti 

Il padre in carcere a Uta, il figlio in casa con l’obbligo di dimora. Accusati di tentata estorsione e ricettazione, due cittadini slavi sono stati arrestati dagli agenti del commissariato di Quartu al termine delle immediate indagini scattate dopo la denuncia della vittima alla quale i presunti protagonisti della vicenda avevano chiesto 1200 euro per la restituzione di un furgone Fiorino rubato a Cagliari ad un corriere addetto alle consegne. Non solo: l’uomo è stato anche minacciato di conseguenze fisiche se avesse avvisato le forze dell’ordine. Colti in flagranza di reato durante un’operazione programmata e preparata nei particolari, i due sono stati bloccati e arrestati. Si tratta di Mksim Selimovic, 45 anni e il figlio Maka, 19 anni. Dopo una notte trascorsa in commissariato, gli indagati sono stati accompagnati di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa: in attesa della prossima udienza, il 45enne è stato accompagnato in carcere a Uta mentre il figlio è tornato in libertà con l’obbligo di dimora nella sua abitazione a Selargius.

I messaggi

Secondo la ricostruzione fatta dai poliziotti, i due indagati, di origine slava, avrebbero tentato di estorcere 1200 euro, con la minaccia di ripercussioni fisiche qualora fossero state avvisate le forze dell’ordine, per la restituzione di un veicolo, risultato rubato al corriere di una ditta per le consegne. Chi usava il mezzo aveva segnalato il furto sui social e a questo punto sarebbe stato contattato dai due. Gli hanno chiesto i soldi, aggiungendo le minacce. Poi gli è stato dato un appuntamento a Selargius. Padre e figlio sono andati nel luogo concordato con il mezzo rubato ma sono stati intercettati da una pattuglia del commissariato di Quartu Sant’Elena.

Le accuse

I due sono quindi stati arrestati come detto per tentata estorsione e ricettazione. L’intera inchiesta è stata coordinata dalla dirigente del commissariato di Quartu, Silvia Casu, e dal sostituto commissario Gianni Noto. Dopo il racconto fatto dalla vittima, gli agenti hanno avviato le indagini. Dopo gli arresti sono state svolte anche delle perquisizioni nelle case degli indagati. La Polizia quartese, nell’ultima notte, ha anche effettuato una operazione di prevenzione sul territorio con posti di blocco e col controllo di una trentina di automobilisti.

