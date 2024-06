Tentata estorsione: due anni per Marini 

Due anni di carcere per l’imprenditore Alessandro Marini, assoluzione piena per l’immobiliarista olbiese Gigi Bardanzellu. A distanza di quasi dieci anni dai fatti il Tribunale di Tempio ha chiuso il processo per il presunto ricatto del Mater. Marini, 49 anni, originario di Codrongianos, è stato riconosciuto responsabile del reato di tentata estorsione, Bardanzellu, 65 anni, è stato invece scagionato per non avere commesso il fatto. Oggetto del processo il presunto tentato ricatto ai danni della società proprietaria del Mater (controllata dal fondo sovrano del Qatar) e indirettamente anche ai danni del sindaco di Olbia (nel maggio 2015) Gianni Giovannelli. Ecco i fatti indicati nel capo di imputazione. Poche ore prima della firma dell’accordo per la realizzazione del Mater Olbia, il 26 maggio 2015 Marini e Bardanzellu avrebbero utilizzato come arma di ricatto (ai danni del Fondo sovrano del Qatar e del sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli) la minaccia di una causa di usucapione di un’area a ridosso del grande ospedale olbiese, per poter entrare nell’operazione con un consorzio di imprese. Una ricostruzione dei fatti sempre respinta da Marini e sostenuta invece dai legali di parte civile (Angelo Merlini, Donatella Corronciu e Agostinangelo Marras). La Procura di Tempio, invece, dopo avere condotto le indagini con grande clamore nella primavera del 2015 aveva chiesto l’assoluzione di tutti i protagonisti della vicenda. Ma il collegio presieduto da Caterina Interlandi ha disatteso le richieste del pm. Il commento di Angelo Merlini: «Si conclude il processo di primo di una vicenda, va ricordato, che ha rischiato di compromettere la realizzazione del Mater Olbia».

