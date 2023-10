Tentata estorsione al magnate russo: caso chiuso per Balata 

Reati estinti per prescrizione, il caso del magnate russo Manasir Zyad finisce con un nulla di fatto. Ieri il Tribunale di Tempio ha cancellato il fascicolo di una vicenda che aveva coinvolto anche un sottufficiale delle Fiamme Gialle. I giudici del collegio hanno dichiarato il non doversi procedere, su richiesta del pm, per il commercialista olbiese Libero Balata. Secondo la Guardia di Finanza l’imprenditore russo Manasir Zyad è rimasto vittima di un tentativo di estorsione, gli venne fatto credere che pagando un milione e mezzo di euro avrebbe evitato una verifica fiscale. La storia si intreccia con quella del luogotenente della Guardia di Finanza Ruggero Massa, condannato in primo grado (concussione, falso e abuso d’ufficio) per il presunto ricatto al magnate russo giordano. La prescrizione è stata dichiarata anche perché la Corte d’Appello ha ridotto la pena inflitta a Massa (da sei a quattro anni) e ne ha ridimensionato le responsabilità.

A cascata, anche a Tempio è avvenuta la stessa cosa, ma con l’effetto della completa estinzione dei reati, per Balata e per il professionista Ivan Serra (coinvolto nella vicenda con una posizione marginale). Libero Balata, difeso dal penalista Angelo Merlini e dalla collega Donatella Corronciu, ha sempre detto ai giudici del Tribunale di Tempio di non avere mai agito contro il russo che gli aveva revocato l’incarico di consulente. Una storia complessa che ha visto anche spuntare una loggia massonica olbiese alla quale Ruggero Massa, stando agli atti, era interessato.

