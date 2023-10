Tentano una rapina, donna ferita 

Fallita rapina all’alba di ieri a Selargius dove due banditi hanno fatto irruzione nell’abitazione di una pensionata dopo aver sfondato una finestra. I malviventi hanno subito fatto capire quello che cercavano: soldi.

La vicenda

La vittima, M.D., 65 anni, ha reagito, urlato, è finita a terra sul pavimento, con i banditi che, preoccupati per la situazione, si sono dati a una precipitosa fuga. Non c’è la certezza ancora sul numero dei malviventi: l’ipotesi è che a fare irruzione nell’abitazione di via San Martino, una delle strade più importanti e trafficate di Selargius, siano stati in due. Non sarebbe comunque al momento escluso il blitz di un bandito solitario.

La vittima è stata subito accompagnata in ospedale per accertamenti. Per fortuna non ha riportato ferite importanti. Solo tanto spavento. Tanto che la donna è stata dimessa dopo qualche ora. I banditi sono invece fuggiti a mani vuote.

Le indagini

Le indagini sono condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Quartu e della Stazione di Selargius. A dirigerle, sono il comandante della Compagnia, capitano Pietro Lucania e del Nucleo radiomobile, capitano Ignazio Cabras. I due ufficiali sono arrivati sul posto col comandante della stazione di Selargius, maresciallo Melis: la donna non avrebbe riconosciuto i malviventi.

In giornata, i militari hanno interrogato diverse persone. Fra queste, anche alcuni pregiudicati accompagnati in caserma a metà mattinata. Sotto esame pure le immagini di alcune telecamere in via San Martino. In serata si è parlato di un fermo, ma la voce è stata smentita dai carabinieri.

Pare probabile comunque che le forze dell’ordine stiano seguendo una pista attendibile.