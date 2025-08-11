Tentano il furto in macelleria: arrestato uno dei ladri 

Ha cercato di rubare salumi e i soldi lasciate nel registratore di cassa. Un giovane è stato arrestato dagli agenti del Commissariato che lo hanno sorpreso rovistare in una macelleria di via Fiume. Un complice è riuscito a darsi alla fuga. L’episodio è avvenuto la notte di domenica: una pattuglia della polizia impegnata in un servizio di prevenzione in città, ha notato un’auto ferma vicino alla macelleria con una persona alla guida.

Gli agenti si sono insospettiti, hanno tenuto sotto osservazione l’auto, facendo quindi irruzione all’interno della macelleria dove hanno sorpreso e bloccato un uomo mentre rovistava tra i banconi.

, riconosciuto dagli stessi agenti per i numerosi precedenti di polizia, era riuscito impossessarsi del denaro custodito nella cassa e a mettere vicino la porta di ingresso 15 pezzi di salumi pronti per essere probabilmente per caricarli sull’auto e quindi per portati via. Condotto in Commissariato è stato tratto in arresto per l’accusa di furto aggravato. Il presunto complice ha messo in moto l’auto riuscendo a far perdere le sue tracce. Le indagini vanno avanti nel tentativo di individuarlo e per risalire alle sue eventuali responsabilità sulla vicenda.

