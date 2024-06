Tentano di rapinare un minorenne: uno dei giovani resta in carcere 

Saifeddine Kassem, tunisino di 19 anni, resta in carcere. Il complice, suo connazionale, Mohamed Aziz Zouba, 21, dovrà rispettare il divieto di dimora nel comune di Cagliari. Sono le decisioni del giudice Giorgio Altieri dopo la convalida del fermo dei due giovani, accusati di una tentata rapina a un minorenne in via Sassari, e difesi dall’avvocato Alessandro Falconi.

Erano stati gli investigatori della Squadra Mobile, in collaborazione con gli agenti delle volanti intervenuti subito dopo l’aggressione al ragazzo (due sconosciuti lo avevano sorpreso alle spalle, strappandogli la collana d’oro e procurandogli delle lesioni e ferite al collo), a risalire ai due tunisini grazie alle testimonianze e alle immagini di una delle telecamere presenti nella zona. Sono stati anche recuperati gli indumenti che i due avevano addosso durante la tentata rapina.

A pesare sulla conferma della custodia cautelare in carcere per Kassem sono i suoi precedenti per rissa, furti e scippi (ha collezionato quattro denunce in tre mesi). Per il giudice c’è anche il pericolo di fuga: sapendo di essere ricercato dalla Polizia, ha staccato il telefono cellulare ed è stato rintracciato a fatica. Mentre per Zouba il giudice ha ritenuto sufficiente il divieto di dimora nel comune di Cagliari. (m. v.)

