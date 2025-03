Tentano di incendiare l’auto di un impresario 

Incendiari in azione due notti fa a Sas Murtas, frazione di Posada. Una Ford Focus di proprietà di un imprenditore edile del posto, Alessandro Bono, è stata presa di mira intorno alle 11 di mercoledì notte. Fortunatamente l’incendio è rimasto circoscritto al paraurti posteriore grazie al pronto intervento dello stesso proprietario che ha spento le fiamme sul nascere.

Allarmato dai primi bagliori che provenivano dal cortile della sua abitazione, si è precipitato fuori in pochissimo tempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, che dopo aver messo in sicurezza il mezzo hanno effettuato le verifiche per accertare le origini del rogo, che è apparso fin da subito doloso. A Sas Murtas sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Siniscola per avviare le indagini e scoprire in primo luogo il possibile movente.

La notizia è rimbalzata subito tra gli abitanti della pacifica borgata posadina, che conta qualche centinaio di anime, destando stupore e forte sdegno. Il proprietario dell’auto è infatti molto conosciuto come persona laboriosa e tranquilla, mai al centro di attriti di ogni genere. Insomma un episodio che appare come un vero e proprio giallo.

