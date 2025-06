Tentano di forzare la colonnina del parcheggio a pagamento: arrestati 

È stato un cittadino a segnalare lo strano atteggiamento di due uomini, tra le auto in sosta in via Gianturco, all’angolo con via Pessina. Dalla telefonata al 112 all’intervento delle pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia sono trascorsi pochi minuti: così i militari hanno sorpreso i due, armati di piede di porco, mentre cercavano di scassinare la colonnina automatica per il pagamento dei parcheggi. Con l’accusa di tentato furto aggravato sono così finiti in manette Fabio Argiolas, 42 anni, e Simone Sulis, 49, entrambi cagliaritani.

L’operazione dei carabinieri è scattata attorno alla mezzanotte, tra martedì e ieri. I due, come disposto dalla pm Rossella Spano, hanno trascorso il resto della notte ai domiciliari. Ieri mattina, davanti alla giudice Antonella Useli Bacchitta, Argiolas e Sulis, assistiti dall’avvocato Marco Lisu, hanno ottenuto i termini a difesa: dopo la convalida dell’arresto sono tornati in libertà in attesa della prossima udienza.

Decisiva, per consentire di bloccare i due mentre tentavano di scassinare la colonnina per prendere i soldi (poi inutilizzabile a causa dei danni nella giornata di ieri), la segnalazione di un cittadino. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA