Tentano di dare fuoco all’Azul beach club 

Hanno cosparso del liquido infiammabile all’interno del patio, in un punto dove erano accatastati alcuni arredi. Poi hanno gettato anche la tanica. Infine hanno appiccato il fuoco. A evitare il peggio alcuni ragazzi che passeggiavano sul lungomare: hanno notato il bagliore delle fiamme lanciando subito l’allarme. I vigili del fuoco sono arrivati in pochi minuti, spegnendo subito il principio d’incendio. Danni fortunatamente minimi. Ma tanta paura. E tante inquietanti domande.

Chiosco nel mirino

Nel mirino degli attentatori è finito un chiosco del Poetto, l’Azul Beach Club, uno dei più frequentato del litorale quartese. Tra i gestori ci sono il cagliaritano Nicola Schintu e il selargino Federico Cordeddu, che un anno fa avevano in gestione un altro chiosco del lungomare, il Tagoo, distrutto da un rogo all’inizio di giugno del 2024. E proprio questo precedente getta ulteriori ombre su quanto accaduto giovedì notte.

Il racconto

«È accaduto verso le 23,30 – spiega Schintu –, un orario decisamente insolito. Hanno sparso liquido infiammabile e poi hanno lanciato la tanica in un momento in cui sul lungomare c’era ancora parecchia gente, tanto è vero che l’allarme è stato immediato e per fortuna le fiamme sono state spente quasi subito».

«Non sappiamo cosa pensare – aggiunge Cordeddu –, dopo quanto accaduto un anno fa con il Tagoo adesso c’è stato questo episodio, ti viene da farti delle domande, siamo di fronte alle solite vigliaccate». Difficile pensare che si sia trattato di un gesto estemporaneo, insomma. Anche sei i carabinieri della compagnia di Quartu, che indagano su quanto accaduto, al momento non escludono alcuna pista, neanche quella dei balordi.

Le indagini

Una pattuglia del Nucleo radiomobile dell’Arma è intervenuta sul posto subito dopo l’allarme. Le fiamme, che hanno giusto annerito un po’ il prato e una staccionata, erano già spente e una volta terminato il lavoro dei vigili del fuoco sono iniziati i rilievi. I militari hanno anche sentito i gestori per capire quale pista seguire. Decisive potrebbero rivelarsi le telecamere installate di recente dal Comune: l’Azul si trova infatti nel tratto di lungomare che è stato appena riqualificato e dove è presente (e si spera funzionante) un moderno sistema di videosorveglianza. Ieri intanto il chiosco ha aperto regolarmente: in programma una giornata dedicata al “Liberation day” con aperitivo, pranzo e musica dal vivo sino alle 21.

