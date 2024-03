Tenta una rapina nel bed&breakfast: messo ko dall’addetto alla reception 

Ha tentato di rapinare la reception di un bed and breakfast in una via del centro cittadino, ma la reazione del dipendente in servizio ha cambiato il corso degli eventi. Lo ha fatto soprattutto il pugno in pieno volto che il collaboratore dell’attività ricettiva ha dato al malvivente, che ha tentato di fuggire per strada. Allertati dal titolare dell’attività il cui dipendente ha reagito al tentativo di rapina, malgrado l’aggressore lo minacciasse con un coltello, sono giunti i poliziotti della Squadra volante, che hanno arrestato il malvivente, poi rinchiuso nella casa circondariale di Uta.

Il rapinatore fallito, a quanto sembra, era un ospite del b&b. Così lunedì sera, mentre l’addetto alla reception era minacciato con un coltello dal malvivente che gli chiedeva denaro, il titolare della struttura ricettiva ha telefonato al numero di emergenza uno-uno-due. Quando gli agenti della Squadra volante sono arrivati nella sede del bed and breakfast hanno notato un uomo con il volto sanguinante che inveiva contro l’addetto alla reception.

I poliziotti, dopo aver interrogato le persone coinvolte, hanno ricostruito i fatti: l’uomo, che ha 32 anni e precedenti di polizia, ospite da qualche tempo della struttura ricettiva, ha chiesto al dipendente in servizio alla portineria di dargli del denaro. Quando l’addetto ha rifiutato, il 32enne avrebbe estratto un coltello continuando a pretendere i contanti. La reazione del portiere è stata colpirlo con un pugno al volto, che l’ha costretto a scappare all’esterno.

L’autore dell’assalto alla reception, dopo essere stato soccorso dai medici del servizio uno-uno-due, è stato arrestato con l’accusa tentata rapina e condotto nel carcere di Uta.

RIPRODUZIONE RISERVATA