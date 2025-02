Tenta una rapina ma le casse sono vuote: in fuga 

«Datemi i soldi, questa è una rapina». Reazione delle vittime: «Ma qui soldi non ce ne sono». Risposta del rapinatore, seguita da immediata fuga: «Andate a quel paese». Si può sintetizzare in questo rapido scambio di battute la fallita rapina nell’Ufficio postale di via Cherubini a Olbia. Ieri pomeriggio un rapinatore solitario ha tentato il colpo nel piccolo presidio di Poste Italiane e si è allontanato da via Cherubini con un bottino pari a zero. L’assalto è stato ricostruito dal personale del Commissariato di Polizia di Olbia che ora è sulle tracce della persona, inquadrata da diverse telecamere. Il rapinatore è arrivato in via Cherubini a bordo di una motocicletta, un enduro. Si è guardato attorno e poi è entrato nell’ufficio. Si è rivolto alle impiegate impugnando una pistola, il volto coperto da un casco integrale. Ha chiesto che gli venisse consegnato tutto il contante nelle casse. Le impiegate hanno risposto picche e si sono asserragliate nella parte più interna del locale. L’uomo, sempre minacciando con la pistola le dipendenti, ha insistito ma si è reso conto che non aveva alcuna possibilità di prendere il denaro della cassaforte a tempo. Il rapinatore è scappato sulla sua motocicletta, inquadrato dalle telecamere. Le ricerche sono in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA