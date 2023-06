Tenta una rapina, 45enne denunciata 

Giovedì sera è entrata in un negozio in via del Redentore gestito da una commerciante cinese: ha afferrato 300 euro dal cassetto del registratore di cassa ma è stata notata dalla negoziante. A quel punto ha ingaggiato una colluttazione nel tentativo, non riuscito, di scappare con i soldi recuperati invece dalla titolare dell’attività commerciale. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Monserrato: i militari hanno svolto le indagini risalendo alla donna, una disoccupata di 45 anni, ora accusata di tentata rapina.

La donna, anche sottoposta all’obbligo di dimora a Monserrato, è stata identificata dopo due giorni di ricerche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio. Sono state raccolte anche delle testimonianze. La 45enne è stata rintracciata ed è scattata la denuncia.

RIPRODUZIONE RISERVATA