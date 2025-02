Tenta un furto nel cortile di un’abitazione Un 58enne subito bloccato dai carabinieri 

Si aggirava nel cortile dell’abitazione di una pensionato, a Is Mirrionis: così la donna, insospettita, ha chiamato il 112. Immediato l’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia che hanno notato un individuo mentre cercava di afferrare degli oggetti all’interno della proprietà privata. Alla vista dei poliziotti non ha potuto far niente se non farsi immobilizzare. Francesco Fadda, 58 anni residente nello stesso quartiere, è stato così arrestato con l’accusa di tentato furto in un’abitazione.

Ieri mattina, nel processo per direttissima, l’uomo – con alcuni precedenti – ha ottenuto i termini a difesa (è assistito dall’avvocato Raffaelangelo Demuro): dopo la convalida, il giudice ha fissato la prossima udienza tra alcune settimane disponendo l’obbligo di firma per Fadda.

Decisivi, in questa vicenda, la segnalazione della donna e l’immediato intervento dei carabinieri. Il 58enne, alla vista dei militari, ha accennato un tentativo di fuga, per bloccarsi subito ed essere così arrestato. (m. v.)

