Tenta un furto e aggredisce le guardie 

Deve rispondere di rapina impropria, un giovane di 29 anni tunisino - domiciliato al Centro di accoglienza straordinaria Cas in viale Monastir - arrestato dai carabinieri dopo che aveva rubato alcuni capi d’abbigliamento al Centro Conad in via San Simone. Avrebbe nascosto i vestiti in uno zaino e, assieme a un complice, avrebbe anche tentato di superare la barriera delle casse senza pagare.

Se ne sono accorti i vigilantes privati, che lo hanno bloccato, ma il tunisino avrebbe ingaggiato una colluttazione, riuscendo a fuggire a piedi assieme al complice che era con lui.

Dopo la chiamata al 112, la centrale operativa dei carabinieri ha inviato diverse pattuglie nella zona del centro commerciale. A intrappolare il giovane è stato l’equipaggio di quella della stazione di San Bartolomeo: i carabinieri hanno rintracciato il ladro, che dopo la lotta si è visto trasformare l’accusa di furto in quella di rapina impropria, e lo hanno arrestato. Questa mattina il tunisino comparirà davanti al giudice del Tribunale monocratico, che celebrerà il processo con rito direttissimo. La merce rubata dall’arrestato - per un valore complessivo di circa 120 euro - è stata restituita ai responsabili del Centro Conad di via San Simone.

