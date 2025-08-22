VaiOnline
Mario Mameli.
23 agosto 2025 alle 00:26

Tenta l’imbarco con un falso passaporto giapponese: cinese scoperto e arrestato dalla Polaria in aeroporto 

Un giapponese che non parla giapponese. Se lo sono trovati di fronte, mercoledì sera all’aeroporto di Elmas, gli agenti della Polizia di frontiera e presto si è capito perché: il passaporto nipponico, col quale tentava di imbarcarsi sul volo British Airways da Cagliari a Londra, era contraffatto e l’uomo era cinese. È stato così che è stato arrestato per possesso di documenti d’identificazione falsi.

Ad aiutare i poliziotti nello smascherare l’orientale è stato un errore di lettura del microchip del passaporto da parte del dispositivo elettronico. Il controllo al computer ha confermato un’anomalia nel microchip e a quel punto gli agenti della Polaria hanno dedotto che il passaporto era contraffatto. Peraltro, nelle pagine di copertina e dei dati biometrici è stata rilevata una tecnica di stampa diversa da quelle previste nel passaporto originale.

Interrogato in giapponese tramite un traduttore simultaneo, l’uomo non comprendeva le domande: è stato così arrestato. Giovedì mattina, al processo per direttissima, ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni di reclusione con la condizionale. Ora il cinese attende le decisioni sulla sua posizione nel nostro Paese, dopo che ha chiesto la protezione internazionale.

