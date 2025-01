Tenta la rapina e viene arrestato 

Era già riuscito a forzare con un coltello la prima porta, quella esterna, del centro commerciale Lidl. Si stava dirigendo verso la seconda quando la reazione decisa e per lui inattesa di un dipendente non l’ha costretto alla fuga. Pochi minuti dopo Valentino Vacca, 35enne di Nuxis, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina e porto ingiustificato di armi. Ieri mattina in tribunale al termine della direttissima il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i termini a difesa (con obbligo di firma) sino al giorno del processo.

L’assalto

L’assalto (non nuovo: è il terzo nel giro di qualche anno) nei confronti della Lidl di via Dalmazia è avvenuto lunedì poco dopo le 21.30 quando il centro commerciale era già chiuso al pubblico ma i dipendenti stavano sbrigando le ultime faccende burocratiche. È in quel momento che dal parcheggio interno è sopraggiunto il 35enne. Era in possesso di un coltello. L’uomo sarebbe riuscito a forzare la prima porta scorrevole, quella più esterna, ma per fortuna il personale che si trovava ancora dentro il market si è accorto di tutto. Uno dei dipendenti si sarebbe pertanto diretto con coraggio verso la seconda porta e, intimorendolo, è riuscito a impedire a Valentino Vacca di entrare, per di più armato, nel negozio. A quel punto l’uomo, forse sorpreso, avrebbe fatto dietro front, si sarebbe diretto verso una strada adiacente ma ormai la telefonata alla centrale operativa dei carabinieri era già scattata. I militari della Radiomobile lo hanno rintracciato dopo pochi minuti non distante del supermercato e lo hanno fermato.

L’arresto

Valentino Vacca è stata arrestato con le accuse di tentata rapina e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Pericolo scampato, ma non è certo la prima volta che il centro commerciale via Dalmazia vive simili momenti di apprensione. Era già successo circa 4 anni fa quando un uomo si era presentato alle casse brandendo una roncola.

