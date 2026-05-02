Tenta la fuga, inseguito dai carabinieri per 40 chilometri 

Non si ferma all’incrocio, poi fugge all’alt dei carabinieri di Siliqua: arrestato dopo un lungo inseguimento un ventenne di Assemini per resistenza a pubblico ufficiale e fuga in condizioni di pericolo. I fatti hanno avuto inizio intorno alle 17 di sabato, nella rotonda del Castello di Acquafredda. Gabriele Paolo Manca, su una Lancia Y noleggiata, percorreva a velocità sostenuta la Provinciale 2 verso Villamassargia. Nella rotonda di Siliqua avrebbe tagliato la strada all'auto dei carabinieri, che hanno intimato l’alt. L’auto si sarebbe invece allontanata a grande velocità.

È nato così un inseguimento lungo quaranta chilometri, al quale si sono uniti anche i militari della stazione di Vallermosa e il Nucleo radiomobile di Iglesias. La corsa spericolata, che avrebbe potuto mettere in pericolo gli altri automobilisti, è terminata sulla Statale 130 tra Domusnovas e Musei. Grazie al coordinamento della Centrale operativa, le pattuglie sono riuscite a fermare in tutta sicurezza il fuggitivo. Durante l’identificazione è emerso che il conducente non aveva mai conseguito il titolo di guida e che proprio per questo motivo sarebbe scappato davanti all’alt dei militari.

Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato rilasciato in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata di ieri, il ventunenne è stato accompagnato nel tribunale di Cagliari, dove è stato giudicato con rito direttissimo. Nell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto, disposto l’obbligo di dimora dalle 19 alle 6 e imposto di non lasciare il Comune di residenza, cioè quello di Assemini.

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