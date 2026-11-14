Ha tentato di portare via un motociclo spingendolo lungo piazza del Carmine, ma è stato bloccato dagli agenti della Polizia di Stato prima di riuscire ad allontanarsi. Protagonista della vicenda un giovane di 21 anni, di origini straniere, arrestato nella notte di mercoledì con l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Sala operativa, che ha inviato sul posto le pattuglie della Squadra Volante. Quando gli agenti sono arrivati in piazza, hanno individuato il giovane mentre cercava ancora di allontanarsi spingendo la moto. Nonostante un tentativo di resistenza, è stato immediatamente fermato.

Dagli accertamenti è emerso che il mezzo presentava diversi danneggiamenti, tra cui la manomissione del blocco della forcella e del sistema di fissaggio del manubrio, oltre a danni alla sella. Il motociclo è stato quindi restituito al proprietario, che ha confermato quanto riscontrato dagli agenti.

Al termine degli accertamenti il ventunenne è stato arrestato per tentato furto aggravato. I fatti sono stati sottoposti all’autorità giudiziaria e, dopo l’udienza, il gip ha convalidato l’arresto, concedendo contestualmente il nulla osta all’espulsione del giovane.

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