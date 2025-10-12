Tenta di violentarla mentre fa jogging: 34enne in manette 

Si stava allenando come ogni pomeriggio, nella pista ciclopedonale che costeggia la strada per il santuario di San Gemiliano, quando sarebbe stata molestata e poi aggredita da un 34enne iraniano, ospite del vicino Centro di Prima accoglienza di Monastir. La 33enne di Sestu sarebbe stata prima afferrata alle spalle e poi stretta, prima di essere palpeggiata. Per fortuna sarebbe riuscita a divincolarsi e scappare, venendo soccorsa da un concittadino che ha fatto allontanare il presunto aggressore. All’arrivo dei carabinieri l’uomo, che avrebbe provato anche una seconda volta l’approccio con la ragazza, è stato arrestato dai militari su ordine della pm Rossella Spano.

L’aggressione

In manette è finito Mahdi Akhoundi, classe 1991, da qualche tempo ospite del vicino centro di prima accoglienza che avrebbe intercettato la giovane mentre camminava diretta alla chiesa romanica. Il 34enne – ha raccontato la vittima ai militari – si trovava nel lato opposto della pista ciclopedonale, ma poi avrebbe cambiato direzione, raggiungendo la vittima: dopo averla afferrata e palpeggiata le avrebbe più volte richiesto di sottostare ad una prestazione sessuale. La donna sarebbe riuscita disperatamente a sgusciare dalle braccia dello sconosciuto che la stringeva, facendolo poi allontanare con l’aiuto di un altro cittadino di Sestu che si trovava nella zona. La pattuglia dei carabinieri, chiamata dalla vittima, ha impiegato pochi minuti a rintracciare il ragazzo, che nel frattempo avrebbe tentato anche un secondo approccio con la 33enne, sempre con allusioni di natura sessuale. Dopo la querela formalizzata dalla giovane, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e trasferito in carcere a Uta, a disposizione del giudice per la convalida.

La ricostruzione

L’aggressione sarebbe avvenuta verso le 15, seguita da un secondo pesante approccio qualche minuto dopo. Ai militari la donna ha denunciato di essere stata afferrata e palpeggiata nelle parti intime, poi – sempre stando al suo racconto – lo sconosciuto avrebbe cercato di scaraventarla a terra nel tentativo di costringerla a un rapporto sessuale. Solo l’arrivo dell’altro runner avrebbe fatto desistere l’aggressore, ma che poi, quando la 33enne è tornata sola, l’avrebbe nuovamente raggiunta. Per fortuna la seconda volta la giovane sarebbe riuscita a scappare e chiamare i carabinieri. A condurre le indagini ci sono i militari della stazione di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, che dopo l’identificazione hanno trasferito il 34enne in carcere a Uta.

Le reazioni

È stata la stessa ragazza a scrivere sui social l’accaduto, pubblicando anche la foto del suo aggressore di spalle prima che intervenissero i miliari: «Avvicinata a San Gemiliano da questo tipo che mi ha chiesto se fossi sola e se volevo fare l’amore con lui», ha scritto in un primo messaggio, seguito poi da un secondo post: «Il ragazzo iraniano è stato arrestato con la collaborazione dei carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto. Grazie per i messaggi ricevuti, sto bene». Ma la vicenda ha subito scatenato polemiche, prime fra tutte quelle del presidente del Consiglio comunale, Antonio Manca, della Lega. «La situazione è abbondantemente sfuggita di mano», ha detto, «ho sollecitato più volte, negli anni, tavoli di ordine pubblico. Farò tutto quello che politicamente e istituzionalmente mi è concesso per cercare di garantire maggiore sicurezza».

