Tenta di uccidere la moglie, chiesti 10 anni 

Prima le offese, poi i calci e il cavetto del caricabatterie stretto al collo. Un crescendo di violenza culminato quando un artigiano, 43 anni, aveva cercato di annegare la compagna nella vasca da bagno. Il clima di tensione in quella casa, nel cuore del Montiferru, è stato ricostruito ieri in Aula dal pm Valerio Bagattini che, al termine della sua requisitoria, ha chiesto la condanna a 10 anni per l’uomo, accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. La difesa ha sollecitato l’assoluzione.

La storia

La vicenda risale all’aprile di due anni fa. L’ennesima discussione fra la coppia per il volume troppo della tv, la situazione degenera e la tensione sale alle stelle. Insulti e minacce, poi l’artigiano colpisce la compagna (con cui conviveva da oltre dieci anni) e le stringe al collo il cavetto di un caricabatterie. La donna cerca di reagire ma il 43enne non si ferma: le afferra la testa e la immerge nella vasca da bagno piena d’acqua. Tenta di annegarla, ma la compagna riesce a scappare e a chiamare il 112. Chiude subito la telefonata per paura che l’uomo possa sentirla ma quei pochi minuti di conversazione con la centrale dei Carabinieri sono sufficienti per geolocalizzarla. La donna ferita e terrorizzata viene soccorsa e accompagnata in ospedale, il compagno però non si arrende. Continua a mandarle messaggi per cercare una riconciliazione, poi si presenta al Pronto soccorso con la figlioletta: altra tensione e alla fine viene arrestato dalla Squadra mobile.

In Aula

Il pm Bagattini ha ricostruito la storia, sostenendo che le dichiarazioni della vittima sono sempre state precise e coerenti. Ci sono stati riscontri medici e conferme anche dai risultati delle indagini: i segni visibili sul collo della donna sarebbero compatibili con il tentativo di ucciderla. Ulteriori riscontri sono arrivati durante il dibattimento anche dai racconti di numerosi testimoni. Le avvocate di parte civile Anna Lisa Carta (che assiste la donna) e Romina Marongiu (nominata per la tutela della figlioletta) si sono associate alle richieste del pm. Il difensore Gennaro Di Michele ha cercato di smontare la tesi accusatoria sostenendo che era una coppia tranquilla, un compagno esemplare. Inoltre non ci sarebbe stato alcun tentativo di uccidere la donna «la vasca era vuota, i capelli della signora erano asciutti». Anzi secondo il legale sarebbe stata la donna ad aggredire per prima il compagno colpendolo con lo scopino del bagno. Il collegio (presidente Carla Altieri, a latere Chiara Lai e Francesca Falchi) ha rinviato a martedì 27 per repliche e sentenza.

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