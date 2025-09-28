Tenta di uccidere la fidanzata appiccando un incendio in casa 

Torino. Era sembrato un incidente, invece era un gesto doloso e c’è un sospetto. Emerge dagli accertamenti sull’incendio che giovedì notte ha intossicato in modo non grave sei persone, tra cui un ragazzo di 14 anni, in una palazzina di edilizia popolare in corso Agnelli. Il presunto responsabile, un guineano di 25 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di uccidere la fidanzata, che in quel momento era in casa. L’episodio ha dunque contorni analoghi a quello che la notte del 29 giugno in via Nizza, sempre a Torino, aveva semidistrutto uno stabile, causando cinque intossicati e uccidendo Jacopo Peretti, 33 anni, l’inquilino che dormiva nell’appartamento accanto. Per quell’episodio era stata arrestata una guardia giurata, Giovanni Zippo, 40 anni, con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale e crollo. Voleva danneggiare con del liquido infiammabile l’appartamento della sua ex ragazza, in vacanza all’Isola d’Elba, ma si erano verificati uno scoppio e poi un vasto incendio. Anche l’incendio di corso Agnelli ha lasciato tracce di liquido infiammabile. Le testimonianze inoltre raccontano di un incappucciato in fuga, con in mano un cannello bruciatore. Il giovane ora è in carcere, dopo che sabato la giudice Benedetta Mastri ha convalidato l’arresto. Fino a martedì viveva lì, al piano rialzato, con altre persone tra cui la fidanzata. Arrestato per maltrattamenti e resistenza, dopo una violenta lite con giovane, giovedì era stato rimesso in libertà. Il giovane sostiene di essere tornato nell’appartamento per recuperare cellulare e caricabatterie per poi spostarsi in periferia da un amico. Gli investigatori però avrebbero ricostruito anche altri due suoi passaggi: uno segnato da una lite col proprietario, un altro intorno all’una per appiccare l’incendio.

