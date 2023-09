Tenta di scippare una 90enne, pestato a sangue dai passanti 

ROMA. Un pestaggio a cui via via si aggiungono più persone. Una giustizia fai da te su un indiano di 36 anni che aveva tentato di scippare la catenina a una donna di 90 anni. Teatro del feroce raid il quartiere periferico del Quarticciolo: l’uomo è stato picchiato selvaggiamente di giorno. A lungo i passanti , giovani e anziani, sono rimasti indifferenti. Una scena di violenza ripresa dal balcone da una residente che poi l’ha postata sui social, dove è diventata virale in poche ore. La zona, via Ugento, è frequentata dai tossicodipendenti che si riforniscono dai pusher della zona. Probabilmente il 36 enne, poi arrestato per rapina dai carabinieri della Casilina, era lì per cercare droga e non avendo il denaro per comprare il crack ha tentato di strappare la collanina d’oro all’anziana, trascinandola a terra per alcuni metri. Un tentativo di rapina che si è consumato davanti ad un gruppo di giovani, almeno sette, che hanno affrontato l’uomo aggredendolo a più riprese. Calci, pugni, colpi di casco sulla testa: una sequenza impressionante che ha lasciato stordito l’uomo. Solo l’intervento di altri passanti ha evitato che il linciaggio potesse avere un epilogo tragico. Poi i carabinieri, allertati da alcuni abitanti, hanno arrestato il rapinatore ma non gli aggressori, dei quali non c’era più traccia. Gli inquirenti, comunque, acquisiranno il video comparso in rete per cercare di identificare gli autori del pestaggio. Nel filmato, che dura oltre due minuti, si sente anche la voce dell’autrice. In un primo momento la sua preoccupazione è per l’auto della figlia, sulla quale lo scippatore viene scaraventato più volte. Nessuna condanna per gli aggressori, giusto un laconico «guarda dove viviamo». L’indiano, che ha riportato la frattura del setto nasale, è stato portato in tribunale. Il giudice per le udienze direttissime ha disposto il divieto di dimora a Roma.

