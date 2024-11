Tenta di scassinare un distributore automatico: 36enne arrestato 

Operazione anticrimine dei carabinieri della stazione di via Cabras ieri a Monserrato con appostamenti in zone particolarmente a rischio.

Nella trappola dei militari è caduto un disoccupato di Selargius, Alessio Galliu, 36 anni, fermato durante un tentativo di furto. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre tentava di scassinare un distributore automatico di bevande e alimenti. Il giovane non ha potuto neppure tentare la fuga: i carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e accompagnato in caserma, dove è stato identificato e dichiarato in arresto con l’accusa di tentato furto aggravato. Sulla vicenda, il comandante della stazione ha già girato un rapporto alla Procura di Cagliari.

È l’ennesimo arresto effettuato quest’anno dai carabinieri di Monserrato e dalla Compagnia di Quartu. Il tutto attraverso i servizi preventivi ma anche grazie al progetto del Comune che negli ultimi anni ha piazzato decine di telecamere nei punti particolarmente strategici dell’abitato, periferie comprese. Con le immagini che hanno consentito di assicurare alla giustizia ladri ma anche responsabili di episodi di violenza e di altri reati.

