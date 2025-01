Tenta di scappare: bloccato dagli agenti, un poliziotto ferito 

Le segnalazioni di degrado e di piccolo spaccio arrivate al Comune non sono passate inosservate. Così gli agenti della Polizia Locale hanno avviato una serie di controlli in piazza del Carmine. In uno di questi, svolto lunedì sera, sono stati fermati due cittadini stranieri: uno è rimasto fermo per la perquisizione, mentre l’amico è scappato gettando qualcosa sotto un’auto parcheggiata. La fuga è durata poco: l’uomo, di nazionalità senegalese così come l’altro, è stato fermato. Sono stati fasi concitate: un agente della Municipale ha riportato ferite curabili in dieci giorni. Recuperato anche quanto buttato via: all’interno diverse dosi di hascisc, per otto grammi complessivi. Il giovane senegalese è stato così denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Nelle ultime settimane non sono mancate le proteste da parte di residenti e commercianti della zona di piazza del Carmine per gli episodi di spaccio, soprattutto la sera, e per la presenza di troppi sbandati. Sono stati così disposti dei controlli effettuati anche dalla Polizia Locale con gli agenti del Nucleo operativo di pronto intervento. Attività di prevenzione e nel caso di repressione, come accaduto lunedì sera durante la verifica dei due cittadini stranieri sospetti. Secondo una prima ricostruzione, il giovane senegalese che ha tentato la fuga era impegnato in un’attività proprio di piccolo spaccio, mentre l’altro stava probabilmente acquistando una dose. (m. v.)

